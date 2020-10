Stand: 26.10.2020 10:34 Uhr VfL Wolfsburg vorerst ohne Kapitän Guilavogui

Kapitän Josuha Guilavogui steht dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg vorerst nicht zur Verfügung. Der Defensivspezialist hat beim 2:1-Sieg seiner Mannschaft gegen Arminia Bielefeld einen leichten Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten. Das ergaben Untersuchungen am Montag. Wie lange der 30-jährige Franzose wegen der Verletzung ausfällt, ist noch nicht klar. Das Auswärtsspiel der Niedersachsen bei Hertha BSC am kommenden Sonntag (18 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) wird er aber in jedem Fall verpassen. | 26.10.2020 17:12