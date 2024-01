Stand: 18.01.2024 15:07 Uhr VfL Wolfsburg verpflichtet Ungarin Nemeth

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Abwehrspielerin Diana Nemeth von Ferencvaros Budapest unter Vertrag genommen. Die 19 Jahre alte Ungarin erhält bei den "Wölfinnen" einen Vertrag bis 2027. 22 Mal ist Nemeth in der ungarischen ersten Liga aufgelaufen, zudem hat sie bereits zwölf Länderspiele absolviert. "Wir sind der Überzeugung, dass sie sich mittelfristig auch in der Frauen-Bundesliga durchsetzen wird", erklärte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL. Nemeth soll mit dem Bundesliga-Kader trainieren und Spielpraxis in der U20 sammeln. | 18.01.2022 15:06