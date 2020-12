Stand: 09.12.2020 16:16 Uhr VfL Wolfsburg verpflichtet Belgier Vranckx

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den ersten Transfer für die kommende Saison eingetütet. Vom belgischen Erstligisten KV Mechelen wechselt im Sommer U19-Nationalspieler Aster Vranckx zu den Niedersachsen. Der 18 Jahre alte Mittelfeldmann erhält einen Vertrag bis 2025. Vranckx debütierte im vergangenen Jahr in der ersten belgischen Liga. In dieser Saison erzielte er in zehn Partien drei Treffer. "Er ist sehr talentiert und im Mittelfeld variabel einsetzbar", erklärte VfL-Sportchef Marcel Schäfer. | 09.12.2020 16:15