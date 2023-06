Stand: 23.06.2023 13:00 Uhr VfL Wolfsburg verpflichtet Angreifer Cerny aus Enschede

Der VfL Wolfsburg hat in Angreifer Vaclav Cerny den dritten Neuzugang für die kommende Bundesliga-Saison verpflichtet. Der 25 Jahre alte tschechische Nationalspieler wechselt von Twente Enschede zu den Niedersachsen und erhält einen Vertrag bis 2027. Das gab der Club am Freitag bekannt. "Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Die Bundesliga ist eine der besten Ligen der Welt", sagte Cerny, der zuletzt vor allem auf der rechten Außenbahn eingesetzt wurde: "Es ist schon immer mein Traum gewesen, hier zu spielen, und ich bin sehr glücklich darüber, in der nächsten Saison das Trikot des VfL Wolfsburg tragen zu dürfen."