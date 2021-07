Stand: 24.07.2021 18:18 Uhr VfL Wolfsburg verliert auch gegen die AS Monaco

Trotz einer über weite Strecken guten Leistung hat Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg in der Vorbereitung auf die neue Saison die nächste Testspiel-Niederlage kassiert. Zum Abschluss des Trainingslagers in Österreich mussten sich die Niedersachsen am Sonnabend der AS Monaco mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Für den neuen Trainer Mark van Bommel war es die vierte Niederlage in Serie. | 24.07.2021 18:18