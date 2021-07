Stand: 09.07.2021 12:02 Uhr VfL Wolfsburg verleiht drei Talente nach St. Pölten

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat die drei Nachwuchstalente Lino Kasten, Ulysses Llan und Yun-sang Hong für jeweils ein Jahr an den neuen Kooperationspartner SK St. Pölten in Österreich ausgeliehen. Torwart Kasten gehörte in der vergangenen Saison zum Bundesliga-Kader der Niedersachsen, der Amerikaner Llanez spielte bereits ein Jahr auf Leihbasis für den SC Heerenveen. Die Wolfsburger haben ihre Talentförderung neu organisiert. Die U23 wurde aus der Regionalliga Nord abgemeldet, junge Spieler sollen nun bei dem österreichischen Erstliga-Absteiger Spielpraxis bekommen. | 09.07.2021 12:01