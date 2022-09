Stand: 01.09.2022 17:35 Uhr VfL Wolfsburg verleiht Vranckx an AC Mailand

Der belgische Mittelfeldspieler Aster Vranckx wechselt wie erwartet vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum italienischen Meister AC Mailand. Der 19-Jährige absolvierte am Donnerstagmorgen zunächst den Medizin- und Fitnesscheck in Mailand. Der neunmalige Europapokal-Sieger leiht Vranckx zunächst für eine Saison aus und kann ihn dann nach übereinstimmenden Medienberichten im nächsten Jahr per Kaufoption für einen zweistelligen Millionenbetrag fest verpflichten. Der VfL löste zudem den Vertrag mit seinem Torwart Lino Kasten (zuletzt auf Leihbasis für SKN St. Pölten) auf. Wechselbörse | 01.09.2022 17:34