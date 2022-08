Stand: 22.08.2022 19:35 Uhr VfL Wolfsburg verleiht Verteidiger Pongracic an die US Lecce

Verteidiger Marin Pongracic vom VfL Wolfsburg wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zum italienischen Erstligisten US Lecce. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Über Details der Einigung wurde Stillschweigen vereinbart. Zudem beendeten beide Seiten ihren Rechtsstreit, wie es in der Vereinsmitteilung hieß. Der 24-jährige Kroate war vergangene Saison an Bundesliga-Rivale Borussia Dortmund verliehen und hatte Wolfsburg während dieser Zeit auf Prämienzahlungen verklagt und auch öffentlich Ex-Trainer Mark van Bommel und den Club kritisiert. Zur Wechselbörse | 22.08.2022 19:34