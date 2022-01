Stand: 29.01.2022 15:16 Uhr VfL Wolfsburg verlängert mit Pervan - Ginczek nach Düsseldorf

Der kriselnde Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den auslaufenden Vertrag mit Ersatztorhüter Pavao Pervan um zwei Jahre verlängert. Das gaben die Niedersachsen am Sonnabend bekannt. Der 34 Jahre alte Österreicher war 2018 aus seiner Heimat vom Linzer ASK zu den "Wölfen"gewechselt, für die er seitdem auf 30 Pflichtspieleinsätze kommt. Dagegen wechselt Angreifer Daniel Ginczek mit sofortiger Wirkung in die Zweite Liga zu Fortuna Düsseldorf. Der 30-Jährige war dreieinhalb Jahre für den VfL tätig gewesen. In 55 Bundesligaspielen für die Niedersachsen gelangen Ginczek neun Tore. Wechselbörse | 29.01.2022 15:18