Stand: 30.09.2021 18:44 Uhr VfL Wolfsburg verlängert mit Lacroix bis 2025

Der umworbene Abwehrspieler Maxence Lacroix hat seinen Vertrag mit dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg bis 30. Juni 2025 verlängert. Das gab der Club am Donnerstag einen Tag nach dem Champions-League-Spiel gegen den FC Sevilla (1:1) bekannt. "Maxence hat im vergangenen Jahr eine tolle Entwicklung genommen", so Sportdirektor Marcel Schäfer. Die Wolfsburger holten den 21 Jahre alten Franzosen vor einem Jahr vom französischen Zweitligisten FC Sochaux. In diesem Sommer wollte ihn RB Leipzig verpflichten. | 30.09.2021 18:42