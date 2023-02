Stand: 11.02.2023 20:28 Uhr VfL Wolfsburg und DFB-Frauen müssen ohne Lena Oberdorf auskommen

Der VfL Wolfsburg und auch die deutsche Frauen-Nationalmannschaft müssen vorerst auf Leistungsträgerin Lena Oberdorf verzichten. Die Vize-Europameisterin fällt krankheitsbedingt für das Ligaspiel des VfL am Sonntag in Essen und auch das Trainingslager der Nationalmannschaft vom 14. bis 19. Februar in Marbella aus. Auch das Länderspiel gegen Schweden in Duisburg am 21. Februar wird Oberdorf verpassen. Ergebnisse/Tabelle | 11.02.2023 20:20