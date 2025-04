Stand: 04.04.2025 14:07 Uhr VfL Wolfsburg plagen vor Union Berlin Verletzungssorgen

Trainer Ralph Hasenhüttl vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg muss im Kampf um die europäischen Plätze auf mehrere Abwehrspieler verzichten. Wie der Coach am Freitag mitteilte, fallen die Stamm-Innenverteidiger Denis Vavro und Konstantinos Koulierakis wegen Muskelverletzungen für das Spiel bei Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr, im NDR Livecenter) aus. Dazu wackelt in der Defensive auch Sebastiaan Bornauw, den eine Blessur am Fuß plagt. | 04.04.2025 14:00