VfL Wolfsburg ohne Lukas Nmecha gegen Freiburg

Nationalstürmer Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg ist zum Start der Fußball-Bundesliga ins neue Jahr nicht rechtzeitig fit geworden. Trotz überstandener Knieverletzung wird der 24-Jährige am Sonnabend beim Heimspiel gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr/NDR Livecenter) fehlen. "Lukas hat noch Nachholbedarf. Ihm fehlen die nötigen Trainingsminuten, um am Wochenende im Kader zu stehen", sagte VfL-Coach Niko Kovac am Freitag. "Die nächsten zwei Wochen wird er nutzen, um alles aufzuarbeiten und um dann ins normale Mannschaftstraining integriert zu werden." Nmecha hatte sich im November beim 2:0-Sieg gegen Borussia Dortmund einen Teilabriss der Patellasehne zugezogen und deshalb auch die WM in Katar verpasst. | 20.01.2023 15:13