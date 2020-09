Stand: 28.09.2020 18:03 Uhr

VfL Wolfsburg ohne Joao Victor nach Athen

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat vor dem Play-off-Spiel zur Europa League am Donnerstag in Athen (20.45 Uhr) Personalsorgen. Definitiv ausfallen wird Joao Victor, der sich beim 1:1 in Freiburg eine Adduktorenverletzung zuzog. Ein großes Fragezeichen steht zudem hinter Stammkeeper Koen Casteels, der sich beim Aufwärmen in Freiburg am Knie verletzte. Im Training kürzertreten musste Wout Weghorst, der umgeknickt war und deshalb nur ein reduziertes Programm absolvierte. | 28.09.2020 18:03