Stand: 11.07.2023 10:28 Uhr VfL Wolfsburg lässt Hong ziehen

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg und Sturmtalent Yoon-Sang Hong gehen getrennte Wege. Der Südkoreaner kehrt zu seinem Heimatclub Pohang Steelers zurück. Das teilten die Niedersachsen am Dienstag mit. Zuvor hatten sich die "Wölfe" mit dem 1. FC Nürnberg, für dessen Zweitvertretung der 21-Jährige seit vergangenem Sommer aufgelaufen war, auf ein vorzeitiges Ende der zweijährigen Leihe geeinigt. Hong war im Januar 2021 in die Wolfsburger U19 gewechselt und zwischenzeitlich auch an den österreichischen Partnerverein SKN St. Pölten ausgeliehen. Wechselbörse | 11.07.2023 10:27