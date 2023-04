Stand: 17.04.2023 20:33 Uhr VfL Wolfsburg längerfristig ohne Verteidiger Otavio

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss längerfristig auf Paulo Otavio verzichten. Der 28-jährige Brasilianer zog sich beim 0:0 gegen Bayer Leverkusen am Sonntagabend eine "schwerwiegende Verletzung im linken Sprunggelenk" zu und fällt "auf unbestimmte Zeit aus", teilte der Werksclub am Montagabend mit. Otavio war in der 54.Minute ausgewechselt werden. Auch der für den Abwehrspezialisten ins Spiel gekommene Kevin Paredes musste zehn Minuten vor Schluss mit einer Oberschenkelzerrung raus. | 17.04.2023 20:32