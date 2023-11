Stand: 02.11.2023 15:50 Uhr VfL Wolfsburg länger ohne Wimmer

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss lange auf Mittelfeldspieler Patrick Wimmer verzichten. Der Österreicher hat sich in der Partie beim FC Augsburg am Sonnabend (2:3) einen Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk zugezogen und muss nun operiert werden. Das gab der VfL am Donnerstag bekannt. Der 22-Jährige kam in der bisherigen Saison auf sieben Pflichtspieleinsätze für den VfL - ein Treffer gelang ihm dabei nicht. | 02.11.2023 15:49