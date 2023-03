Stand: 17.03.2023 13:17 Uhr VfL Wolfsburg intensiviert Zusammenarbeit mit St. Pölten

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat angekündigt, seine seit Mai 2021 bestehende Kooperation mit SKN St. Pölten zu intensivieren. Der Club soll mehr Geld erhalten, damit dieser "eine zukunftsfähige Perspektive entwickeln kann", heißt es auf der Homepage des österreichischen Zweitliga-Tabellenführers, bei dem der frühere Hannover-96-Profi Jan Schlaudraff Sportdirektor ist. "Das gemeinsame Ziel ist der baldige Aufstieg in die Bundesliga, damit die bestmögliche Talententwicklung gewährleistet werden kann." Bislang spielt in Ulysses Llanez nur ein VfL-Leihspieler in St. Pölten. | 17.03.2023 10:37