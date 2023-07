Stand: 29.07.2023 17:22 Uhr VfL Wolfsburg im Test 1:1 gegen RC Lens

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich in einem Testspiel mit einem Remis vom französischen Vizemeister RC Lens getrennt. Am Sonnabend holte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac ein 1:1 (0:0). Ridle Baku hatte die Niedersachsen in der 70. Minute nach einer Flanke von Lukas Nmecha per Kopf mit 1:0 in Führung gebracht. Den Ausgleich für die Franzosen markierte der Kolumbianer Deiver Machado (80.) mit einem Fernschuss. Kovac hatte zur Pause alle elf Akteure gewechselt. Testspiele | 29.07.2023 17:22