Stand: 10.06.2022 18:12 Uhr VfL Wolfsburg holt U21-Nationalspieler Fischer aus Nürnberg

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison perfekt gemacht. Von Zweitligist 1. FC Nürnberg wechselt U21-Nationalspieler Kilian Fischer zu den "Wölfen". Der 21 Jahre alte Rechtsverteidiger erhält beim VfL einen Fünfjahresvertrag. "Die Voraussetzungen in Wolfsburg sind unglaublich. Hier kann man sich auf einem Topniveau in einem ruhigen Umfeld entwickeln. Das ist mein Ziel: Hier die nächsten Schritte zu gehen und ein Bundesligaspieler zu werden", so Fischer. Wechselbörse Bundesliga | 10.06.2022 18:10