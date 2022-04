Stand: 13.04.2022 16:56 Uhr VfL Wolfsburg holt Österreicher Wimmer von Arminia Bielefeld

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg verstärkt sich zur kommenden Saison mit dem österreichischen U21-Nationalspieler Patrick Wimmer. Der 20-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Arminia Bielefeld und erhält in Wolfsburg einen Vertrag über fünf Jahre. Wie der VfL am Mittwoch bekannt gab, sei der Transfer aufgrund einer Ausstiegsklausel in Wimmers Vertrag in Bielefeld möglich. Über weitere Details gaben die Clubs keine Auskunft. | 13.04.2022 16:51