Stand: 20.04.2025 12:48 Uhr VfL Wolfsburg hält trotz Negativserie an Coach Hasenhüttl fest

Der VfL Wolfsburg wird trotz seiner Negativserie mit Coach Ralph Hasenhüttl in den Endspurt der Fußball-Bundesliga gehen. Der Österreicher werde auch am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen den SC Freiburg auf der Bank sitzen, betonte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz nach dem 2:2 (1:2) in Mainz: "Wir sind in der Endphase der Saison. Wir haben noch vier Spiele. Dann werden wir uns zusammensetzen und überlegen, was das Beste für den Club ist." Sechs Ligaspiele nacheinander hat Wolfsburg nun nicht gewonnen. Die sportliche Führung bewerte die Saison, "wenn sie zu Ende ist", so Schindzielorz weiter. | 20.04.2025 12:46