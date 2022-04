Stand: 28.04.2022 15:32 Uhr VfL Wolfsburg: Trainer Kohfeldt fordert Konzentration

Trainer Florian Kohfeldt vom VfL Wolfsburg will trotz der guten Ausgangslage den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga noch nicht für beendet erklären. "In einer Saison, in der wirklich sehr, sehr viel passiert ist bei uns, werde ich keine Sekunde - bevor es rechnerisch erledigt ist - sagen, dass das Thema durch ist", erklärte er vor dem Spiel beim Drittletzten VfB Stuttgart (Sbd., 15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). Neun Punkte trennen die "Wölfe" vor dem 32. Spieltag vom Relegationsrang. | 28.04.2022 15:30