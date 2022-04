Stand: 18.04.2022 15:07 Uhr VfL Wolfsburg: Schmadtke gibt Trainer Kohfeldt Rückendeckung

Nach dem 1:6-Debakel gegen Dortmund herrscht beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg Krisenstimmung. Sportchef Jörg Schmadtke stärkte Trainer Florian Kohfeldt allerdings den Rücken. "Ich gehe davon aus, dass wir in dieser Konstellation die Klasse halten und in die kommende Saison gehen", sagte er dem "Kicker". Am Freitag (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) empfangen die "Wölfe" Mainz. Ergebnisse/Tabelle | 18.04.2022 15:00