VfL Wolfsburg: Schäfer rechnet nicht mit Weghorst-Abschied

Marcel Schäfer rechnet nicht mit einem Abschied von Torjäger Wout Weghorst in der Winterpause vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Es werde schon immer spekuliert, seit der Niederländer bei dem Club sei. Er habe in den dreieinhalb Jahren viele Tore geschossen, sagte der Sportdirektor am Freitagabend. "Von daher ist natürlich das eine oder andere Gerücht im Umlauf. Ich kann nur sagen, wir haben da nichts auf dem Tisch, und deswegen müssen wir uns mit diesem Thema nicht auseinandersetzen", erklärte Schäfer. | 17.12.2021 20:49