Stand: 07.04.2023 16:24 Uhr VfL Wolfsburg: Saison für Lukas Nmecha wohl vorbei

Lukas Nmecha wird in der laufenden Saison wegen seiner Patellasehnenprobleme wohl nicht mehr für den VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga auf dem Platz stehen. "Er ist in der Reha, macht dort kleine Fortschritte. Diese müssen wir von Woche zu Woche neu bewerten. Ich glaube aber nicht, dass er in der näheren Zukunft im Mannschaftstraining sein wird", sagte VfL-Coach Niko Kovac am Freitag, und fügte hinzu: "Ich kann mir vorstellen, dass es erst zur neuen Saison etwas wird." | 07.04.2023 16:24