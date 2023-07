Stand: 19.07.2023 16:00 Uhr VfL Wolfsburg: Paredes fällt mehrere Wochen aus

Fußballprofi Kevin Paredes vom Bundesligisten VfL Wolfsburg hat sich einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. Die Verletzung erlitt der US-Amerikaner am zweiten Tag des Trainingslagers der "Wölfe" im österreichischen Seefeld. Paredes wird mindestens große Teile der Vorbereitung und womöglich den Saisonstart des VfL verpassen. Am 13. August treffen die Niedersachsen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf TuS Makkabi Berlin, knapp eine Woche später steht der Bundesliga-Start gegen Heidenheim auf dem Programm. | 19.07.2023 16:00