Stand: 23.01.2023 14:57 Uhr VfL Wolfsburg: Ohne Nmecha und Otavio in Berlin

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss am Dienstag im Auswärtsspiel bei Hertha BSC (20.30 Uhr/ NDR Livecenter) auf Felix Nmecha verzichten. Der Mittelfeldspieler wird wegen einer Verhärtung im Oberschenkel ausfallen. "Wir wollen kein Risiko eingehen", so VfL-Trainer Niko Kovac. Zudem wird Linksverteidiger Paulo Otavio wegen einer Gelbsperre fehlen. Wolfsburg könnte in Berlin den sechsten Sieg in Serie einfahren - das gelang den Niedersachsen zuletzt im Herbst 2014. | 23.01.2023 14:43