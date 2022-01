Stand: 04.01.2022 09:13 Uhr VfL Wolfsburg: Mbabu wieder im Training

Vor nicht einmal einer Woche gab Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg bekannt, dass sich Kevin Mbabu während seines Urlaubes in Dubai mit dem Coronavirus infiziert hatte und sich dort in Quarantäne befand. Nun ist der Schweizer überraschend schon zurück in Wolfsburg und trainierte bereits wieder mit der Mannschaft. "Die medizinische Abteilung und das Gesundheitsamt haben nach den negativen Tests grünes Licht gegeben", sagte VfL-Coach Florian Kohfeldt. Auch den infizierten Dodi Lukebakio habe er "für das Bochum-Spiel noch nicht abgeschrieben". Der VfL tritt am Sonntag (17.30 Uhr, im NDR Livecenter) beim Aufsteiger an. | 04.01.2021 09:10