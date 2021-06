Stand: 19.06.2021 11:05 Uhr VfL Wolfsburg: Lacroix vor dem Absprung

Maxence Lacroix will den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg offenbar in Richtung RB Leipzig verlassen. Der Franzose habe bei den Niedersachsen um seine Freigabe gebeten, berichtet "Sky". Ziehen lassen will der VfL den 21-Jährigen, der im vergangenen Jahr aus Sochaux kam, aber nicht. Eine erste Leipziger Offerte in Höhe von 20 Millionen Euro habe man abgeleht, bestätigte VfL-Manager Jörg Schmadtke. RB habe zwar nachgebessert, aber auch 25 Millionen Euro seien Wolfsburg noch zu wenig, hieß es. | 19.06.2021 11:04