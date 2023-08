Stand: 31.08.2023 08:33 Uhr VfL Wolfsburg: Frauen auch in Leipzig in der Bundesliga-Arena

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg werden auch ihr zweites Auswärtsspiel in der kommenden Bundesliga-Saison vor großer Bühne spielen. Die Partie am 15. Oktober bei RB Leipzig ist von den Sachsen in die Bundesliga-Arena verlegt worden, in der 47.069 Plätze verfügbar sind. Auch das Gastspiel der "Wölfinnen" am 1. Oktober bei Eintracht Frankfurt findet im großen Stadion (51.500 Zuschauer möglich) statt. | 31.08.2023 08:33