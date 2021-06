Stand: 17.06.2021 10:45 Uhr VfL Wolfsburg: Frauen-Trainingsstart am 18. Juli

Die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg starten in vier Wochen in die Vorbereitung auf die neue Saison. Das gab der Club am Dienstag bekannt. Demnach bittet der neue Chefcoach Tommy Stroot am 18. Juli zur ersten Einheit auf dem Trainingsplatz am Elsterweg. Herzstück der Vorbereitungsphase ist das achttägige Trainingslager (13. bis 21. August) im Hotel Klosterpforte nahe Gütersloh. Testspiele sind gegen die PSV Eindhoven (4. August), FC Twente (7. August), Werder Bremen (14. August) und Bayer Leverkusen (20. August) geplant. Am letzten August-Wochenende startet die Bundesliga. | 17.06.2021 10:40