Stand: 13.01.2025 13:19 Uhr VfL Wolfsburg: Entwarnung bei Amoura

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg kann in der anstehenden Ligapartie gegen Borussia Mönchengladbach am Dienstagabend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) wohl auf Mohammed Amoura setzen. Der Stürmer war beim 1:0-Erfolg bei der TSG Hoffenheim, zu dem er das Siegtor beigesteuert hatte, nach einem Zusammenprall angeschlagen ausgewechselt worden. Doch VfL-Trainer Ralph Hasenhüttel gab am Montag Entwarnung: Die Situation sei "nicht so dramatisch", versicherte der Coach: "Er wurde auch nur ausgewechselt, weil er Probleme mit der Luft hatte." | 13.01.2025 13:19