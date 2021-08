Stand: 02.08.2021 15:04 Uhr VfL Wolfsburg: Rexhbecaj auf Leihbasis zum VfL Bochum

Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj verlässt den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg in Richtung VfL Bochum. Der in der "Wölfe"-Jugend ausgebildete Deutsch-Kosovare wird für ein Jahr an den Aufsteiger verliehen. Dort trifft der 23-Jährige auf Thomas Reis, seinen ehemaligen A-Junioren-Trainer bei den Niedersachsen. Bereits in den vergangenen 18 Monaten spielte Rexhbecaj auf Leihbasis beim 1. FC Köln. Sein Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis 2023. Wechselbörse | 02.08.2021 15:00