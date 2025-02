Stand: 03.02.2025 10:49 Uhr VfL-Torwart Müller mit "gemischten Gefühlen" nach Bundesliga-Debüt

Für Wolfsburgs Keeper Marius Müller ist mit seinem Debüt in der Fußball-Bundesliga beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt ein Traum in Erfüllung gegangen. "Ich freue mich für mich persönlich ungemein. Ich habe ein Ziel erreicht nach ganz vielen Jahren, nach weiß ich nicht wie vielen Hunderten Training", sagte der 31-Jährige, nachdem er in der 66. Minute für den verletzten Stammtorwart Kamil Grabara in die Partie gekommen war. Er habe deshalb auch "gemischte Gefühle", sagte Müller. "Es ist mit einer Verletzung einhergegangen von Kamil. Aber es ist der Job vom zweiten Torhüter dann da zu sein." Eine konkrete Diagnose für Grabara gab es zunächst noch nicht. | 03.02.2025 10:49