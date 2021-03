Stand: 26.03.2021 16:19 Uhr VfL Osnabrücks JHV am 20. Juni, St. Pauli verschiebt

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück will am 20. Juni seine Jahreshauptversammlung nachholen. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Ursprünglich sollte die Mitgliederversammlung im vergangenen November stattfinden. Am 20. Juni sollen ein neuer Präsident sowie drei Vizepräsidenten gewählt werden. Liga-Konkurrent FC St. Pauli hat indes die für den 2. Mai geplante außerordentliche Mitgliederversammlung im Millerntor-Stadion verschoben. Ein neues Datum für das als Präsenzveranstaltung geplante Treffen gibt es noch nicht. | 26.03.2021 16:18