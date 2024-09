Stand: 02.09.2024 13:53 Uhr VfL Osnabrück wochenlang ohne Bryang Kayo

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück muss mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Bryang Kayo verzichten. Das teilten die Niedersachsen am Montag mit. Der vom FC Ingolstadt ausgeliehene 22-Jährige hat sich beim 1:1 bei der U23 von Borussia Dortmund am vergangenen Sonnabend eine Bänder- und Kapselverletzung zugezogen. Kayo war in der 20. Minute gefoult worden und hatte ausgewechselt werden müssen. Eine MRT-Untersuchung brachte Deutlichkeit über die Schwere der Verletzung. | 02.09.2024 13:53