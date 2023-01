Stand: 29.01.2023 11:35 Uhr VfL Osnabrück verpflichtet Verteidiger Wiemannn

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat Verteidiger Niklas Wiemann verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung vom Regionalligisten SV Rödinghausen zu den Niedersachsen. Das teilten die "Lila-Weißen" am Sonntag mit. „Niklas ist als Linksfuß in der Innenverteidigung zu Hause, kann aber auch im defensiven Mittelfeld oder auf der linken Seite in der Abwehrreihe eingesetzt werden. Er ist sowohl defensiv als auch offensiv sehr kopfballstark und hat nicht nur in der Zweikampfführung eine Mentalität und Einstellung, die hervorragend zu uns passt", erklärte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Zur Drittliga-Wechselbörse | 29.01.2023 11:35