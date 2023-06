Stand: 28.06.2023 10:20 Uhr VfL Osnabrück verpflichtet Verteidiger Bähr

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat sich mit Linksverteidiger Florian Bähr verstärkt. Der 20-Jährige wechselt von der TSG Hoffenheim zu den Niedersachsen. Bei den Kraichgauern spielte der gebürtige Heidelberger in der U23 und absolvierte in der vergangenen Serie 27 Partien in der Regionalliga Südwest. Zur Wechselbörse | 28.06.2023 10:40