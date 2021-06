Stand: 21.06.2021 12:55 Uhr VfL Osnabrück verpflichtet Mittelfeldspieler Kunze

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat wenige Stunden vor seinem offiziellen Trainingsstart einen neuen Spieler verpflichtet. Vom SV Rödinghausen aus der Regionalliga West kommt Lukas Kunze. Der 23 Jahre alte Mittelfeldakteur habe einen längerfristigen Vertrag unterschrieben hat, teilten die Osnabrücker dazu mit. Kunze habe sein Qualität "bereits in der Regionalliga unter Beweis gestellt, nun wird er sie für den VfL in der Dritten Liga auf den Platz bringen", so VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Wechselbörse | 21.06.2021 12:54