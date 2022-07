Stand: 28.07.2022 17:10 Uhr VfL Osnabrück verliert Testspiel gegen Verl

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat ein Testspiel gegen den Ligakonkurrenten SC Verl verloren. Beim 1:2 (0:1) am Donnerstag erzielte Felix Higl den Treffer der Niedersachsen. In der ersten Halbzeit hatte Higl einen Foulelfmeter an den Pfosten gesetzt. VfL-Coach Daniel Scherning ließ einen Tag nach dem 2:0 im Landespokal gegen Drochtersen/Assel überwiegend eine B-Elf 'ran. So kamen beispielsweise die Youngster Kevin Wiethaup und Yigit Karademir zum Einsatz. | 28.07.2022 17:09