VfL Osnabrück verlängert mit Tesche

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat den Vertrag mit Mittelfeldakteur Robert Tesche verlängert. "Roberts Leistungen in dieser Saison sprechen für sich. Er hat sich auf Anhieb in die Mannschaft eingefügt und sich über die Saison als Leistungsträger etabliert", so VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Tesche kam in dieser Saison in allen Pflichtspielen der Lila-Weißen zum Einsatz (20 Ligaspiele, zwei Pokalspiele), erzielte dabei fünf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. | 11.02.2023 11:30