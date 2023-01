Stand: 22.01.2023 12:07 Uhr VfL Osnabrück verlängert mit Stürmer Engelhardt

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat den Vertrag mit Erik Engelhardt vorzeitig verlängert. Das gaben die Niedersachsen am Sonntag bekannt, ohne nähere Angaben für die Laufzeit zu machen. "Erik brauchte im Sommer etwas Zeit, um sich an die neue Umgebung und die Liga zu gewöhnen. Er ist aber mittlerweile beim VfL und in der Dritten Liga angekommen", sagt VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh über den 24 Jahre alten Angreifer, der in dieser Saison bislang fünf Tore erzielt und drei vorbereitet hat. Zuletzt traf er beim 3:1 gegen Viktoria Köln. | 22.01.2023 12:05