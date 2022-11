Stand: 11.11.2022 12:57 Uhr VfL Osnabrück übt Kritik an WM in Katar: "Nicht unser Fußball"

Wenige Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft hat der VfL Osnabrück heftige Kritik an dem Turnier in Katar geübt. "Der VfL Osnabrück lehnt die WM in Katar ab", heißt es in einem Schreiben, das der Drittligist am Freitag veröffentlichte. "Diese Weltmeisterschaft im Wüstenwinter ist nicht unsere WM!" Präsidium und Fans der Lila-Weißen kritisieren in dem gemeinsamen Schreiben die "desaströsen Arbeitsbedingungen" und die "sehr kritische Menschenrechtslage in Katar". Aber auch die Tatsache, dass es sich beim Gastgeber um ein Land "ohne jede Fußballtradition" handele, stößt bei den Osnabrückern auf Ablehnung. | 11.11.2022 14:21