VfL Osnabrück trotzt Schalke 04 ein Remis ab

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück ist im Testspiel gegen Bundesligist Schalke 04 zu einem beachtlichen 2:2 (1:1) gekommen. An der Bremer Brücke brachte der Japaner Soichiro Kozuki (15.) die Schalker zunächst in Führung. Die Hausherren kamen jedoch zurück in die Partie: Paterson Chato glich (22.) erst aus, Ba-Muaka Simakala traf dann per Foulelfmeter zur Führung (47.). Abwehrspieler Ibrahima Cissé glich für die Schalker vier Minuten vor Schluss aus. | 22.12.2022 21:45