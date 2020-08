Stand: 15.08.2020 10:16 Uhr

VfL Osnabrück trotzt Bielefeld ein Remis ab

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat dem Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld in einem Testspiel ein 1:1 (1:0) abgetrotzt. Etienne Amenyido brachte die Niedersachsen am Sonnabendnachmittag in Bielefeld in Front (40.). Der frühere Rostocker Cebio Soukou egalisierte nach der Pause (61.). Sommerfahrplan VfL Osnabrück | 15.08.2020 10:15