VfL Osnabrück trauert um Ex-Vizepräsident Baurichter

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück trauert um Dr. Friedel Baurichter. Der ehemalige Vizepräsident des Vereins verstarb bereits am 14. August im Alter von 88 Jahren. "Unvergesslich bleibt unter anderem sein erfolgreiches Engagement in der Zeit nach der langen Ära Piepenbrock, das dem nachfolgenden Präsidium einen nachhaltigen Übergang ermöglicht hat“, sagte Präsident Manfred Hülsmann in einer Mitteilung. Baurichter hatte das Amt des Vizepräsidenten von 1989 bis 1996 inne und war zuvor als Mitglied im Verwaltungsbeirat aktiv. | 22.08.2020 13:29