Stand: 15.06.2021 10:36 Uhr VfL Osnabrück testet am 10. Juli gegen PSV Eindhoven

Der VfL Osnabrück empfängt am 10. Juli einen hochkarätigen Testspielgegner an der Bremer Brücke. Der Zweitliga-Absteiger, der am 21. Juni das Training wieder aufnimmt, trifft ab 16 Uhr auf den niederländischen Topclub PSV Eindhoven mit Mario Götze. Saisonauftakt in der Dritten Liga ist am Wochenende 23. bis 25. Juli. | 15.06.2021 10:08