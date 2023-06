Stand: 09.06.2023 17:32 Uhr VfL Osnabrück startet am 28. Juni - Trainingslager in Ankum

Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück wird am 28. Juni offiziell das Training wieder aufnehmen. Das teilte der Club am Freitag mit. Drei Tage zuvor stehen bereits Leistungstests bei den Niedersachsen an. Vom 10. bis zum 13. Juli absolviert der VfL eine Trainingslager in Ankum. Das eigene Vorbereitungsturnier mit Eintracht Braunschweig und Fortuna Düsseldorf steigt am 8. Juli (ab 14 Uhr) an der Bremer Brücke. Weitere Testspiele: Sportfreunde Lotte - VfL Osnabrück (2. Juli in Lotte), Testspiel in Ankum (14. Juli, noch ohne Gegner), Geheimtest unter unter Ausschluss der Öffentlichkeit (21. Juli). | 09.06.2023 17:27