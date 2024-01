Stand: 08.01.2024 14:45 Uhr VfL Osnabrück remis gegen Enschede - Verteidiger Androutsos verpflichtet

Der VfL Osnabrück hat in der Vorbereitung auf die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga ein Unentschieden in einem Testspiel erkämpft. Gegen den niederländischen Erstligisten Twente Enschede kam die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat am Montag im spanischen Oliva Nova zu einem 2:2 (0:1). Für Osnabrück trafen Kwasi Okyere Wriedt (48.) und Niklas Wiemann (55.). Schon vor dem Spiel hatte das Zweitliga-Schlusslicht die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Athanasios Androutsos von Olympiakos Piräus bekanntgegeben. Der 26-Jährige absolvierte 80 Spiele in der ersten griechischen Liga, in denen ihm sechs Treffer und sechs Torvorlagen gelangen. Wechselbörse Winterfahrplan | 08.01.2021 11:44